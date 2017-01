Una ragazzina di 14 anni è stata brutalmente picchiata, violentata e poi uccisa da un uomo di 44 anni, che in seguito ha provveduto a smembrarne il cadavere con l'aiuto della madre adottiva dell'adolescente. La terribile vicenda risale allo scorso autunno ed è accaduta a Newtown, in Pennsylvania. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti che si stanno occupando del caso, la ragazza sarebbe stata massacrata dal 44enne Jacob Sullivan che, in concorso con Sara Packer, la madre della quattordicenne, avrebbe inoltre smembrato il cadavere per far perdere definitivamente le tracce dell'adolescente, abbandonandola in un bosco. "Le ore e i giorni che portano all'omicidio di Grace sono stati probabilmente la più orribile e traumatica esperienza che ogni persona possa vivere", ha dichiarato il procuratore distrettuale.

Secondo quanto appreso in seguito, Grace risultava scomparsa dalla propria casa dallo scorso luglio, ma nessuno dei famigliari ne aveva mai denunciato la scomparsa. Dopo svariate settimane, il torso della quattordicenne è stato ritrovato casualmente il 31 ottobre da due cacciatori che si trovavano a passare dal bosco in cui il cadavere era stato abbandonato mesi prima. Le squadre di ricerca hanno poi reperito gli altri resti della ragazza, disseminati nel bosco. Interrogati dalle autorità Sara Packer e Jacob Sullivan non hanno collaborato durante la fase d'indagine e anzi hanno fornito informazioni vaghe e contraddittorie, nel tentativo di nascondere la loro colpevolezza. Nei mesi compresi tra la scomparsa e il ritrovamento dei resti di Grace, i due hanno continuato a percepire l'indennità di invalidità cui aveva diritto la ragazzina senza mai menzionare la sua scomparsa. "Dopo l'omicidio, Packer e Sullivan hanno nascosto la morte della ragazza in modo da poter continuare a fare profitto incassando la sua pensione", hanno rilevato gli investigatori. In seguito, dopo numerosi interrogatori, i due sono crollati e hanno confessato l'omicidio.

Attualmente i due devono rispendere di numerose accuse, tra cui omicidio, stupro, sequestro di persona e abuso di cadavere.