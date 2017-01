Stuprata da 4 uomini e mutilata per aver provato a resistere alla violenza. E' accaduto a Baghpat, distretto dell'Uttar Pradesh, in India. A denunciare la storia è il quotidiano locale Hindu, che racconta di un brutale attacco ai danni di un'adolescente del posto, avvenuto lo scorso 4 gennaio. Dalle testimonianze sembra che i quattro uomini si siano introdotti nell'abitazione della famiglia della ragazza e l'abbiano bloccata nel tentativo di stuprarla.

La ragazza ha provato a resistere ai suoi assalitori, divincolandosi e cercando di scappare, ma i quattro uomini non hanno posto fine alle sue sofferenze, ma anzi hanno rincarato la dose tagliandole un orecchio, una sorta di punizione per aver cercato di fuggire. La madre della vittima ha dichiarato al quotidiano Hindu: "Quando ha provato a resistere allo stupro, le hanno tagliato le orecchie con un coltello affilato e lei urlava dal dolore. Quando ho provato a raggiungere la mia casa, dopo aver sentito mia figlia urlare, i quattro uomini mi hanno picchiata e sono fuggiti", raccontando inoltre che gli stupratori sarebbero tornati sul luogo del misfatto il giorno successivo, minacciando mamma e figlia di ripercussioni in caso di denuncia.

Dopo qualche giorno d'indagine, uno dei maggiori sospettati è stato arrestato dalla polizia locale, mentre gli altri tre uomini coinvolti sarebbero ancora a piede libero.