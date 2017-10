21 anni di carcere per aver ripetutamente stuprato una bambina di 3 anni. È la sentenza di condanna che la Corte di Swansea ha decretato nei confronti di Trevor Vinson, 38enne di Tumble, Carmarthenshire, in Galles. L’uomo avrebbe sottoposto la giovanissima vittima a sei mesi di abusi, che ha poi documentato col suo cellulare. è stato dichiarato colpevole di sei diverse aggressioni sessuali nei confronti della sua giovanissima vittima. Il procuratore Catherine Richards ha affermato che Vinson avrebbe aggredito sessualmente “numerose volte la bimba”, facendo “foto e video degli abusi” con il telefonino. Ha anche scattato immagini della piccolina nuda in varie pose e l’ha filmata mentre urinava.

È stata la madre della bimba a denunciare tutto alla polizia, dopo aver intuito quello che stava succedendo dai racconti della figlioletta. “Quell’uomo è un mostro che ha distrutto la mia figlia” ha detto la donna, secondo la quale le foto scattate da Vinson alla figlia sarebbero state condivise online. “Hai commesso degli atti terribili su una bimba estremamente vulnerabile” ha detto il giudice Keith Thomas a Vinson a margine della sentenza di condanna. Vinson sarà inserito nel registro dei condannati per reato sessuale per il resto della vita e sarà soggetto ad un ordine di prevenzione per limitargli la vicinanza ai bambini.

Parlando dopo la sentenza della polizia di Dyfed-Powys, l’ispettore che ha seguito il caso, Elaine Bendle, ha dichiarato: "Sono contenta che Vinson sia stato condannato e non sia più in grado di causare danni alla giovane vittima o a qualcun altro. Questo è un caso particolarmente insolito, con la prova decisiva che viene fornita direttamente dalla vittima nonostante la sua tenera età. I crimini commessi contro questa bambina erano abominevoli e devo complimentarmi con i detective, gli investigatori online, gli agenti di polizia e il personale che hanno lavorato instancabilmente per assicurare Vinson alla giustizia" ha concluso Bendle.