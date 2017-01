Lei si chiama Tracie Aldridge ed è una ragazza che nel giugno del 2015 ha subito una violenza sessuale. Una violenza sessuale con una scopa avvenuta mentre la giovane, che aveva 19 anni, stava dormendo in un appartamento in Scozia in cui c’era stata una festa e diffusa in diretta su Snapchat da un amico dell’aggressore. La giovane donna ha scoperto il giorno dopo la violenza quello che era accaduto e che le immagini delle molestie erano state già viste da molte persone in rete. Ora, dopo che il suo aggressore è stato condannato a scontare solo dodici mesi di reclusione e l’amico che ha realizzato il video è stato affidato a una comunità, Tracie ha deciso di rinunciare al suo anonimato per raccontare quello che è accaduto e manifestare tutta la sua rabbia per quelle che considera delle condanne troppo leggere. “Sono stata tradita dalla giustizia, i taccheggiatori vengono condannati a pene più pesanti”, si è lamentata la donna, oggi ventunenne.

I due giovani si sono dichiarati colpevoli – I due giovani accusati della violenza sono Jordan Binnie e Fraser Anderson, entrambi di 22 anni. Il primo si è dichiarato colpevole di violenza sessuale ed è stato condannato a dodici mesi di reclusione e anche il suo amico ha ammesso di aver diffuso il video della violenza in rete ma ha evitato il carcere. La difesa ha detto che i giovani erano ubriachi e che Anderson in quel momento deve aver pensato fosse divertente realizzare un video. “Ho passato due anni di inferno – ha detto ancora Tracie ai media – è assolutamente ridicolo. Hanno rovinato la mia vita, ho dovuto lasciare il mio lavoro a causa dello stress”. Anche la madre dell’adolescente ha definito come assolutamente “atroce” quello che è accaduto.