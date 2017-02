Approfittando del suo stato di semi incoscienza a causa dell'abuso di alcol, prima l'ha violentata e poi ha incoraggiato il suo cane a compiere atti sessuali sulla donna filmando l'intera scena degli abusi. Per questo un uomo britannico di Stafford, il 34enne James Aaron Laity, è stato arrestato e condannato da un tribunale locale a 13 anni di carcere. Come ricostruito durante il processo, la vittima era ubriaca e semi-cosciente dopo aver trascorso una notte fuori tra locali e aver bevuto tanto. Per questo il 34enne suo conoscente si era offerto di ospitarla a casa per la notte e l'aveva portata in casa sua. Qui però è avvenuta la brutale aggressione.

L'uomo prima ha abusato sessualmente di lei e poi ha incoraggiando il suo animale domestico, un cane di razza Staffordshire bull terrier, a compiere atti sessuali sulla povera vittima, divertendosi a filmare il tutto con il suo cellulare. Solo al risveglio il giorno dopo la donna ha scoperto quanto avvenuto attraverso il video. In un primo momento si era sentita troppo imbarazzata per segnalare l'aggressione, ma poi ha trovato il coraggio di andare alla polizia e denunciare tutto. Dopo aver trovato i video sul cellulare dell'uomo, la polizia lo ha arrestato.