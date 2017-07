Un grosso orso bruno seduto nel sidecar di una moto. Non siamo al circo ma su una strada in Russia. A Syktyvkar, per la precisione. In un video già diventato virale, si vede un uomo alla guida della sua automobile che supera il mezzo sul cui sedile del passeggero siede comodamente il plantigrade, per nulla spaventato né dalla velocità, tantomeno dagli altri veicoli sulla carreggiata. Ad un certo punto, Tim, questo il suo nome, alza la zampa quasi a salutare le macchine che passano accanto a lui. In realtà, non è la prima volta che l’animale viaggia in sidecar: l’orso ripreso è infatti un esemplare appositamente addestrato, scelto per una piccola manifestazione di un club motociclistico locale ‘Polar Wolves’. Da notare anche il design della motocarrozzetta che ha appositamente il muso di un orso.

Come è facile aspettarsi in questo caso, le reazioni al filmato postato sui social network sono state le più disparate. Da una parte stupore e divertimento nel vedere il bestione assolutamente tranquillo su un sidecar, quasi a suo agio. Ma naturalmente non sono mancate le critiche, relative all’annosa problematica sull’impiego di animali a scopo d’intrattenimento nei circhi o in eventi analoghi.