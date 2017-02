Un gruppo di studenti di una scuola musulmana indonesiana di Surabaya ha organizzato una singolare manifestazione di protesta: nel mirino dei ragazzi è finito niente meno che San Valentino, il santo che secondo la tradizione proteggerebbe gli innamorati. In particolare i giovani hanno sostenuto che la ricorrenza di domani non è che una festa occidentale che favorisce gli incontri occasionali. Un gruppetto di ragazzi tra i 13 e i 15 anni, le ragazze velate, hanno gridato questo slogan: "No, to Saint Valentine!". Miss Firzah, portavoce dei licei islamici, ha dichiarato alla stampa: "Stando all'esperienza, ad ogni festa di San Valentino i teenagers fanno sesso occasionale, bevono alcol ed hanno altri comportamenti che non condividiamo. Fortunatamente l'ente governativo per l'istruzione ha esortato e sostenuto il divieto di questa giornata".

Sono numerose le città indonesiane a maggioranza musulmana che hanno vietato la festa. Nella vicina Malaysia, altro paese prevalentemente islamico, l'Associazione nazionale giovani musulmani (National Muslim Youth Association) avrebbe invitato le donne a non usare troppi emoticons nei loro messaggini e a non fare uso eccessivo di profumo a ridosso di San Valentino. Come se non bastasse il gruppo ha realizzato una sorta di vademecum per spiegare come evitare la giornata degli innamorati. Ciò nonostante sono in molti, sia in Indonesia che in Malaysia, a celebrare l'occasione, in particolare nelle grandi città.

La battaglia dei musulmani indonesiani: "Troppi preservativi a San Valentino"

La battaglia dei leader musulmani indonesiani contro la ricorrenza di San Valentino non è nuova: due anni fa, ad esempio, in seguito alla moda di vendere profilattici nelle scatole di cioccolatini improvvisamente esplosa a ridosso del 14 febbraio il Consiglio degli Ulema indonesiani, la massima autorità religiosa del paese asiatico, chiese al governo di porre un deciso freno: "No alla condomizzazione della società. La vendita dei profilattici incoraggia il sesso al di fuori del matrimonio".