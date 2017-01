in foto: Andrea Freccero, foto scattata il 25 dicembre

Un video ha immortalato le ultime immagini di Andrea Freccero, lo studente ligure di 19 anni scomparso la notte del 31 dicembre da Barcellona. Freccero era partito il 28 dicembre per Lloret De Mar (Spagna), insieme ad altri 300 giovani provenienti da varie città d'Italia, nell'ambito di un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Le immagini mostrano il ragazzo di Albisola Superiore (Savona), mentre balla con altri amici, con l'abbigliamento con cui è scomparso, ovvero una felpa azzurra e il costume da bagno. Proprio a causa della insolita mise, quella sera, gli era stato interdetto l'accesso alla discoteca "Catwalk" di Barcellona, dove era prevista una festa all'interno del programma di viaggio. Era la notte del 30 dicembre quando è stato visto per l'ultima volta con la sua comitiva. Dopo aver perso le sue tracce la madre e il fratello sono volati a Barcellona per seguire le ricerche. Andrea – che deve prendere quotidianamente alcune medicine – è alto 180 cm e pesa 100 kg. Il giovane non ha con sé il cellulare né i documenti.

Il tam tam sui social.

La famiglia Freccero ha aperto una pagina Facebook dedicata alle ricerche di Andrea. Proprio grazie al tam tam sui social network sono arrivate due segnalazioni. Un ragazzo italiano ha fatto sapere di averlo incontrato intorno alle 4 del mattino del 31 dicembre nei pressi della fermata dei taxi vicino al Casinò. Il giovane studente del Mazzini, inoltre, sarebbe stato visto anche la sera del 1 gennaio dai dipendenti di un ristorante di proprietà di una cittadina italiana residente a Barcellona. La donna ha cercato la famiglia Freccero per comunicare loro che Andrea sarebbe stato visto vagare in stato confusionale nella zona della pista di pattinaggio su ghiaccio di Hospitalet de Llobregat, a circa una mezz’ora dal centro dalla città spagnola. I giovani, a detta della ristoratrice, lo avrebbero aiutato chiamandogli un taxi per fare ritorno in albergo.

Gli organizzatori: "È maggiorenne, poteva allontanarsi"

Intanto lo staff di SG Tour, l’operatore che organizza i Viaggi Evento di ScuolaZoo ha precisato: "Ci troviamo di fronte ad un maggiorenne. Di fatto tutto il programma era stato comunicato, ed erano state date le indicazioni del caso per l’ingresso in discoteca anche per quanto riguarda l’abbigliamento. Inoltre i ragazzi firmano un programma nel quale dichiarano che sono liberi di partecipare o meno". Il viaggio – che durava cinque giorni – è ora terminato, ma alcuni membri dello staff di SG Tour sono rimasti a Barcellona per sostenere la famiglia di Andrea.