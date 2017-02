Un giovane studente di un istituto di scuola superiore di Santarcangelo di Romagna è stato ricoverato da ieri per una sospetta meningite. L'Asl di Rimini tuttavia ancora questa mattina non confermava la notizia dicendosi in attesa degli esami clinici. La profilassi tuttavia sarebbe stata attivata dalla stessa dirigenza scolastica che ha avvertito i genitori e compagni di classe del ragazzino che sarebbe ricoverato da ieri in condizioni critiche.

Le condizioni del 15enne sarebbero critiche.

Stando a quanto riportano i quotidiani locali il giovane che potrebbe essersi ammalato sarebbe un 15enne che frequentava la seconda classe dell’istituto Molari di Santarcangelo. Tra ieri sera e stamattina oltre 100 le persone che hanno assunto l’antibiotico somministrato in casi sospetti. A quanto pare il giovanissimo fino a mercoledì stava bene e si recava regolarmente a scuola. Ieri, poi, il ragazzo non si è presentato a lezione per motivi di salute, mentre nel pomeriggio è stato ricoverato d'urgenza. Il quadro clinico sarebbe molto critico e non sarebbe peggiorato nelle ultime ore. Le risposte del laboratorio arriveranno probabilmente solo nella giornata di domani, ma l’Ausl ha attivato da subito il protocollo che scatta in caso di meningite.

Stamattina molti studenti non sono andati a scuola per paura.

Oggi l'istituto Molari ha regolarmente svolto le lezioni, anche se sono stati molti i genitori che hanno preferito far rimanere i figli a casa. Come spesso capita in questi casi la preoccupazione sta dilagando sui social network e alcuni lamentano una carenza di informazioni dettagliate da parte delle Istituzioni scolastiche e politiche. La scuola, in realtà, ha pubblicato sul suo sito un “Avviso importante a genitori, personale e studenti” a firma della dirigente Maria Rosa Pasini: “Si comunica che in relazione al caso di sospetta meningite segnalata in una classe della sede Molari di Santarcangelo, la scuola ha messo in atto tutte le misure che sono state indicate dall’ufficio di Igiene Pubblica di Rimini. Solo i docenti, alcuni amici e gli studenti della classe sono stati sottoposti alla profilassi preventiva come indicatomi dall’ufficio sanitario competente e come previsto dal protocollo sanitario nazionale. La scuola è pertanto aperta e le lezioni si svolgono regolarmente fino ad eventuale e diverso comunicato da parte di questa Direzione. Chi desiderasse ulteriori informazioni può rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0541 707210/707211/707268 dell’Ufficio Sanitario di Rimini.“