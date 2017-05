in foto: Giacomo Nicolai (Facebook).

Secondo la polizia spagnola si sarebbe ucciso con tre coltellate al petto Giacomo Nicolai, lo studente universitario di ventiquattro anni di Fermo trovato morto nel suo letto il 20 marzo scorso. Giacomo si trovava a Valencia per l’Erasmus e a ritrovare il suo corpo senza vita e dare l’allarme furono altri ragazzi con cui condivideva la casa. In Spagna è stata effettuata una prima autopsia che ha di fatto permesso alla polizia di parlare di suicidio ma un altro esame autoptico disposto dal pm Marcello Monteleone sembra adesso far allontanare questa tesi. A provocare la morte di Giacomo sono state tre pugnalate secche: l’intera lama del coltello è penetrata nella carne del ragazzo. Una violenza che rende improbabile che siano stati auto-inferti i tre colpi allo stomaco, al polmone e infine al cuore.

I dubbi della famiglia di Giacomo Nicolai – Se in un primo momento il padre del giovane sembrava aver accettato la tesi del suicidio, la madre aveva invece subito manifestato dei dubbi: “Sul corpo ci sono tre ferite da coltello, inferte con una lama di soli 7 centimetri: il primo colpo te lo puoi procurare, il secondo già mi pare difficile, ma il terzo…”, aveva detto la donna chiarendo le sue perplessità. L’avvocato di famiglia, parlando di indagini in Spagna troppo veloci, aveva quindi chiesto una nuova autopsia. “Che Giacomo si sia tolto la vita di sua iniziativa sembra più un’ipotesi scolastica che una tesi realistica”, ha detto l’avvocato Igor Giostra. Sul caso indagano congiuntamente le procure di Roma e di Valencia.

Anche altri elementi contro l'ipotesi del suicidio – Oltre alla profondità delle coltellate ci sarebbero anche altri elementi che in qualche modo sembrano in contraddizione con la tesi del suicidio. Ad esempio l'aspetto psicologico: secondo i suoi genitori Giacomo non avrebbe avuto alcun motivo di mettere fine alla sua vita. Pochi giorni prima della tragedia aveva parlato con la madre dicendole di aver comprato delle magliette per l’estate e tra le altre cose le aveva chiesto la ricetta per preparare la pizza agli amici. Un’altra anomalia è come sia stato possibile che il giovane non abbia urlato mentre si accoltellava (i coinquilini hanno raccontato di non aver sentito alcun lamento). Inoltre la sua porta è stata trovata socchiusa: perché Giacomo, intenzionato a suicidarsi, non l’avrebbe chiusa prima?