Un uomo di trentacinque anni, giapponese, è stato trovato senza vita nella serata di lunedì nella sua abitazione nella frazione di Sorgnano, a circa due chilometri dal centro di Carrara. Stando alle informazioni trapelate il giovane, che studiava all'Accademia delle Belle Arti di Carrara (Massa Carrara), sarebbe stato trovato in terra, vicino a un mobile, poco lontano dalla porta d'ingresso. Il cadavere era in una pozza di sangue. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno detto che non vedevano lo studente da due giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Carrara insieme ai colleghi della Scientifica e ai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione.

Il trentacinquenne potrebbe essersi suicidato con una lama – Per il momento non è esclusa alcuna pista sulla morte dello studente giapponese e sarebbe forte l'ipotesi che il trentacinquenne possa essersi tolto la vita. Secondo le prime informazioni, dopo l'esame del corpo da parte del medico legale, è emerso che l'uomo potrebbe essersi ucciso con una lama. Inizialmente, stando alle informazioni trapelate, i soccorritori avevano pensato a una morte naturale. I carabinieri proseguono quindi le indagini anche se al momento l'ipotesi è quella di un suicidio. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio del Nuovo ospedale delle Apuane in attesa della decisione del magistrato che dovrebbe disporre l'autopsia.