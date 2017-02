Nelle prime del mattino del 2 febbraio scorso uno studente iscritto alla prestigiosa Università di Cambridge, nel Regno Unito, ha realizzato un video mentre sventolava una banconota da 20 sterline davanti a un senzatetto per poi darle fuoco. Il gesto dello studente, che si chiama Ronald Coyne e avrebbe una lontana parentela con il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, è stato poi visto su snapchat da centinaia di studenti. Il video, come era prevedibile, sta facendo molto discutere. Il giovane, secondo quanto scrivono i media britannici, è stato subito espulso da una associazione universitaria e dallo stesso college, informato di quanto accaduto, si attendono dei provvedimenti. Dall’associazione universitaria hanno fatto sapere che non c’è spazio per persone che si comportano in questo modo ed è anche nata una petizione per far cacciare Coyne da Cambridge.

Delusi i genitori: "È sempre stato un ragazzo altruista, non lo riconosciamo" – I suoi genitori, contattati dai media britannici, hanno fatto sapere di essere rimasti scioccati nel vedere il gesto compiuto dal ragazzo di fronte a una persona bisognosa. “È sempre stato un ragazzo altruista, pronto ad aiutare gli altri nel momento del bisogno. Ha anche aiutato alcuni senzatetto, non lo riconosciamo”, ha detto la madre, delusa per il gesto sconsiderato di suo figlio. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto lo studente, probabilmente ubriaco quando ha bruciato la banconota davanti al senzatetto, a fare un gesto simile. Dopo l’accaduto, Coyne ha cancellato i suoi profili Facebook, Twitter e LinkedIn e ha impostato il suo account Instagram come privato.