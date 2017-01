Terrore questa mattina in una scuola americana a Monterrey, nel nord del Messico, il Colegio Americano del Noreste. Uno studente 12enne dell'istituto infatti è estratto in classe armato e ha iniziato a fare fuoco all'impazzata contro i presenti. A terra sono rimasti tre compagni di scuola e un'insegnate. Secondo un portavoce del governo della regione di Nuevo Leon, citato dai media locali, l'aggressore e il giovane Federico Guevara, che si è presentato a scuola intorno alle 8 con una pistola calibro 22 prendendo di mira i suoi colleghi e la professoressa.

Secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente, il ragazzo avrebbe prima minacciato uno dei suoi compagni di classe e poi subito dopo ha sparato contro di lui e la professoressa. Infine ha sparato contro gli altri e si è sparato lui stesso un colpo di pistola, anche se non si sa se per errore o come gesto volontario. Dopo l'allarme sul posto è accorsa la polizia e i sanitari che hanno provveduto a trasportare i feriti nel vicino ospedale universitario. Secondo la polizia il bilancio è di cinque persone ferite gravemente tra cui il 12enne ,ma alcuni media locali parlando di tre ragazzi morti.