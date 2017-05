Nel Regno Unito proseguono a ritmo serrato le indagini sull’attentato alla Manchester Arena, dove Salman Abedi, ventiduenne britannico di origine libico, si è fatto esplodere al termine del concerto di Ariana Grande uccidendo 22 persone, in gran parte giovanissimi. Finora la polizia ha fermato otto persone tra cui il fratello dell’attentatore. E pian piano gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi giorni di vita di Abedi precedenti l’attentato. Secondo quanto riportato da Sky News, che ha citato fonti dell’antiterrorismo libico, il giovane kamikaze avrebbe chiamato sua madre poco prima di farsi saltare in aria alla Manchester Arena. “Perdonami”, le avrebbe detto: si trattava, secondo quanto ha spiegato Ahmed bin Salem, portavoce delle forze speciali, di un vero e proprio addio. Tracce di Salman sono state segnalate nei giorni precedenti all’attentato da Dusseldorf a Istanbul, prima del suo ritorno dalla Libia a Manchester. Secondo quanto riferito dalla Cnn che cita fonti statunitensi, il kamikaze con tutta probabilità ha ricevuto addestramento dall’Isis in Siria nei mesi precedenti alla strage.

L’attentatore di Manchester si preparava ad agire da almeno un anno – Di Abedi si sa inoltre che sarebbe stato segnalato alle autorità dell'antiterrorismo britannico almeno cinque volte, ma che non è stato mai fermato. Lo dice il Telegraph secondo cui anche alcuni amici del ragazzo avrebbero contattato le autorità dopo che il giovane aveva detto loro che “essere un attentatore suicida era ok”. Secondo quanto scrive oggi il Times, inoltre, Abedi si preparava ad agire da almeno un anno. Il giovane attentatore avrebbe creato mesi fa un fondo bancario inattivo, da utilizzare per acquistare il materiale necessario a confezionare l'ordigno della strage al concerto. E aveva affittato da tempo l'appartamento considerato il covo e luogo di assemblaggio della bomba.