in foto: La polizia mette in sicurezza l'area dell'attentato di Capodanno a Istanbul / foto Getty Images

Il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato nel corso di una lunga intervista all'agenzia stampa Anadolu che è stata finalmente individuata con certezza l'identità dell'autore della strage di Capodanno al Reina Night Club di Istanbul, dove sono morte 39 persone e altre settante sono state ferite. Nei giorni le autorità turche avevano diffuso un selfie del presunto attentatore scattata a Piazza Taksim, stessa cosa fatta due giorni fa con un altro uomo poi risultato del tutto estraneo alla vicenda.

"L'identità della persona responsabile dell'attacco di Istanbul è stata determinata" ha dichiarato il ministro, senza tuttavia specificare altro. Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu, almeno 20 persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini. Ieri erano finiti in manette anche i familiari e la moglie del presunto attentatore. La donna aveva dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il marito fosse legato all'Isis. Tv e giornali hanno anche diffuso l'identità dell'uomo nel mirino degli inquirenti, il 28nne Iakhe Mashrapov, con passaporto del Kirghizistan: il sospetto, tuttavia, in un'intervista all'agenzia kirghisa Akipress ha negato ogni coinvolgimento con la strage. L'uomo ha spiegato di essere stato scambiato per l'attentatore a causa di una somiglianza fisica ma di essere stato rilasciato dopo un controllo di polizia effettuato all'aeroporto di Istanbul. Secondo Akipress, Mashrapov sarebbe stato in Turchia per ragioni di lavoro tra il 28 e il 30 dicembre e poi di nuovo tra il primo gennaio e ieri, mentre era in Kirghizistan la notte di Capodanno.

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha telefonato a Tayyip Erdogan per fargli le condoglianze per le vittime e i feriti dell'attacco di Capodanno nella discoteca Reina di Istanbul. Lo ha confermato la Casa Bianca con una nota. Obama ha anche accolto con favore l'impegno della Turchia nel favorire un cessate il fuoco a livello nazionale in Siria ed un ritorno ai negoziati tra il governo siriano e l'opposizione.