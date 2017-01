in foto: La polizia mette in sicurezza l'area dell'attentato di Capodanno a Istanbul (Getty Images).

"Le lacrime non bastano. Dobbiamo continuare a lottare contro il terrore. Combattere, insieme, per difendere la nostra Libertà". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha commentato su Twitter l'attacco di Capodanno nel nightclub "Reina" di Istanbul, dove almeno 39 persone, tra cui 16 stranieri, hanno perso la vita dopo che un uomo, armato di kalashnikov e travestito da Babbo Natale, ha fatto irruzione nel locale dove erano in corso i festeggiamenti per l'inizio dell'anno nuovo sparando all'impazzata sulla folla prima di fuggire.

Il titolare della Farnesina ha anche sottolineato come "la tragedia di Istanbul ci ricorda che la lotta contro il terrore non conosce pause né feste o Paesi o continenti. Serve unità. Ad ogni costo". Ma non è stato l'unico. Tra i primi a condannare l'attacco ci sono stati Barack Obama, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg e l'alto Rappresentante dell'UE Federica Mogherini, che ha così commentato la tragedia via Twitter: "Il 2017 – ha scritto – inizia con un attacco ad Istanbul. I nostri pensieri per le vittime e i loro cari. Continuiamo a lavorare per evitare queste tragedie".

Erdogan: "L'attentato punta a seminare il caos"

"L'attentato di stanotte a Istanbul è stato realizzato da chi punta a seminare il caos in Turchia, ma non cederemo a sporchi giochi". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Anche se non è ancora arrivata alcuna rivendicazione, gli esperti, come riportano le tv locali, non escludono il coinvolgimento dell'Isis. Sostegno al governo di Ankara è arrivato anche dal presidente russo Vladimir Putin. "E' difficile – ha scritto in un messaggio – immaginare un crimine più cinico dell'assassinio di persone pacifiche che stanno festeggiando l'anno nuovo. Ma per i terroristi sono completamente alieni i concetti della morale umana". Il leader russo ha sottolineato che "il dovere comune è quello di respingere decisamente l'aggressione terroristica". L'ufficio stampa del Cremlino ha riferito che Putin ha anche confermato a Erdogan che la Russia rimane "un partner affidabile per la Turchia".