L'uccisione di Anis Amri – il presunto attentatore che avrebbe materialmente compiuto la strage di Berlino schiantandosi con un tir rubato qualche ora prima contro i passanti che affollavano i mercatini natalizi del quartiere di Charlottemburg – scoperto da alcuni agenti in servizio a Sesto San Giovanni, periferia nord di Milano, durante un casuale controllo operato nel corso della notte, ha provocato un rincorrersi di commenti e reazioni politiche. Amri sarebbe giunto in Italia via treno, passando per la Francia, e approdato alla stazione centrale di Milano verso l'una di notte del 23 dicembre, per poi spostarsi nella vicina località di Sesto San Giovanni. Fermato per un semplice controllo dalla polizia italiana, Amri alla richiesta di documenti ha risposto tirando fuori una pistola e sparando agli agenti in servizio, ferendone in maniera non grave uno.

Renzi: "I nostri uomini sono tra i migliori al mondo"

Il ministro degli Interni Marco Minniti, il primo a confermare la notizia, ha ringraziato i poliziotti e dichiarato: "Da questo momento c'è una piena collaborazione con la magistratura che si occuperà della vicenda. La cosa può portare a sviluppi futuri per ovvie ragioni. Grazie di cuore per il lavoro straordinario, fatto in assoluta cooperazione". In seguito è intervenuto l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che su Facebook ha elogiato le forze dell'Ordine italiane: "Quando oggi è arrivata la notizia dell'operazione di Sesto San Giovanni che ha portato al fermo e poi all'uccisione del killer di Berlino per me è stata semplicemente una conferma: i nostri uomini sono tra i migliori al mondo".

Salvini: "Fiero della Polizia, ma l'Italia è in pericolo"

Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha commentato l'uccisione del presunto attentato ringraziando anch'esso la Polizia italiana: "Ucciso stanotte vicino a Milano il killer di Berlino. Sono fiero delle nostre Forze dell'Ordine, sono preoccupato perché i terroristi spesso scelgono l'Italia come punto di partenza e di arrivo: l'infame assassino passeggiava tranquillo per strada! Intanto arresti di presunti terroristi in Germania e Australia. Ah già, ma è solo un caso, l'Islam è una religione di pace", ha scritto su Facebook.

Gentiloni: "Allerta massima, ma lo Stato c'è"

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha dichiarato:" "L'attenzione resta massima, le minacce non vanno sottovalutate ma quanto avvenuto stanotte dimostra ai cittadini che l'Italia c'è, lo Stato c'è. Quanto avvenuto a Milano dimostra quanto sia importante un accresciuto controllo del territorio e serve aumentare la collaborazione a livello internazionale. Siamo più che mai impegnati sul fronte della sicurezza".