in foto: Il van utilizzato per l'attentato a Barcellona del 17 agosto (Getty).

Continua a salire il numero delle vittime dell'attentato di Barcellona dello scorso 17 agosto. È, infatti, morta una turista tedesca rimasta gravemente ferita sulla Rambla. Aveva 51 anni e si trovava ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'Hospital del Mar della città catalana. La donna si trovava in vacanza nella città catalana e stava passeggiando sulla famosa strada del centro storico quando un van è piombato a tutta velocità sulla folla. Il bilancio così è salito a ben 16 vittime. Tra gli oltre cento feriti, sono 24 quelli ancora ricoverati, di cui 20 colpite nell’attacco di Barcellona e quattro a Cambrils. Cinque di questi, secondo quanto riferisce il dipartimento della Sanità della Catalogna, sarebbero in condizioni critiche.

La notizia è arrivata qualche ora dopo la grande manifestazione che si è svolta a Barcellona e che ha riunito in piazza oltre 500mila persone a 9 giorni dall'attacco jihadista nel cuore della città, con lo slogan "No Tinc Por", cioè "Noi non abbiamo paura", nonostante le contestazioni rivolte ai politici spagnoli ed in particolare al premiar Mariano Rajoy e al re Felipe VI. Una condanna unanime della strage, che è stata ribattezzata "dei turisti". Tra vittime e feriti, infatti, si contano persone di ben 35 nazionalità diverse, tra cui i tre italiani Bruno Gulotta, 35 anni, di Legnano, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i due figli piccoli, Luca Russo, 25 anni, di Bassano del Grappa, che era a Barcellona con la fidanzata Marta Scomazzon, rimasta ferita e ancora ricoverata per alcune fratture, e Carmen Lopardo, lucana di 80 anni ma da 60 residente in Argentina.