Choc a Bari dove in un incidente stradale hanno perso la vita tre uomini e una donna, mentre un'altra donna è ferita in maniera molto grave. La tragedia è avvenuta sulla provinciale 231 all'altezza di Corato. A bordo dell'auto, una Fiat Idea, finita fuori strada e ribaltatasi impattando poi contro la cancellata di una villa, c'erano due giovani coppie di coniugi, tutti di circa 40 anni.

Sul posto sono intervenuti, oltre a personale del 118, gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'auto viaggiava in direzione Bari quando ha perso il controllo finendo fuori strada tamponata da una seconda auto, un'Audi A6.

Tre uomini e una donna sono deceduti sul colpo mentre la quinta persona, un'altra donna, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Andria. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. A quanto si apprende le vittime si stavano recando a Bari per assistere ai festeggiamenti in onore di San Nicola, oggi è in programma il corteo storico e l'esibizione delle Frecce Tricolori.

Le vittime, tutti di Andria fra i 40 e i 50 anni, facevano parte di un gruppo appartenente alla parrocchia di San Nicola; erano partiti insieme ad altri quattro veicoli alla volta di Torre a Mare per poi dirigersi a Bari. L'impatto è stato violentissimo: l'auto con a bordo le vittime è uscita di strada, ha urtato prima contro il guard-rail e poi ha sfondato la recinzione di una villa che si trova proprio lungo la statale, ribaltandosi.