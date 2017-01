Restano stazionarie le condizioni di Gessica Notaro, la giovane di ventotto anni di Rimini sfregiata con l'acido martedì sera. Fermato con l'accusa di lesioni personali gravissime aggravate dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà il suo ex fidanzato – il ventinovenne di Capo Verde Jorge Edson Tavares – che respinge le accuse. Gessica, ex miss Romagna e attualmente addestratrice al delfinario di Rimini, è ricoverata con prognosi riservata nel reparto Grandi ustioni dell'ospedale Bufalini di Cesena. Al momento i medici dell’ospedale non si sbilanciano ancora sugli eventuali danni alla vista che la donna potrebbe aver subito. L'acido che il suo aggressore le ha lanciato l'ha colpita in pieno volto e, per scivolamento, anche su un fianco. Un occhio, in particolare, avrebbe subito danni piuttosto seri ma è necessario ancora aspettare qualche ora per stabilire l’entità del problema. Lei comunque, scrivono i quotidiani locali, dall’ospedale rincuora tutti: “Sono ancora viva, tranquilli. Ce la farò”.

Il presunto aggressore già denunciato in passato.

Jorge Edson Tavares venerdì mattina verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia. “È stato lui, il mio ex”, ha avuto la forza di dire la giovane a carabinieri e polizia che si sono subito messi alla ricerca del suo ex convivente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo l'avrebbe aspettata sotto casa in silenzio per poi gettarle in faccia dell’acido per sfregiarla. Lui, quando è stato rintracciato, ha negato tutto. Quella tra Gessica e il ventinovenne, secondo quanto è emerso, era stata una storia d’amore travagliata (lei lo aveva anche aiutato a trovare un lavoro all’Acquario ma le continue intemperanze di lui lo avrebbero fatto allontanare) che si era conclusa lo scorso anno. Dopo la fine della loro storia, lui era diventato sempre più molesto e lei lo aveva denunciato per stalking. Ad agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta.

Il commento di Lucia Annibali, come Gessica sfregiata con l’acido dall’ex.

“Quello che mi colpisce è l'utilizzo sempre più frequente di questa modalità, il ricorso all'acido, al fuoco. Mi colpisce e mi rattrista”, ha commentato Lucia Annibali, l'avvocatessa di Urbino sfregiata nel 2013 con l'acido da due sicari assoldati dall'ex Luca Varani. Una storia simile, la sua, a quella di Gessica. “Io un esempio per le donne? Ma i buoni esempi – ha detto ancora la Annibali all’Ansa – dovrebbero funzionare per gli uomini. E invece loro non prendono il buon esempio, anzi lo prendono in senso inverso, come una sorta di emulazione, purtroppo”.