Doveva trasportare in pullman ben 50 bambini di una scuola elementare con relativi accompagnatori per un gita scolastica, ma questo non gli ha impedito di bere alcolici di primo mattino poco prima di mettersi alla guida. Per questo un autista di autobus da turismo è stato segnalato dalla polizia alla Procura della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza e ora rischia di perdere la patente che gli serve per lavorare a anche una pesante condanna penale.

L'episodio è accaduto a Verona dove gli agenti della polizia locale stavano controllando la regolarità del mezzo di trasporto prima che partisse da una scuola elementare della zona sud della città. Sottoponendo l'autista all'alcoltest nell’ambito del progetto "Gite serene", che prevede il controllo accurato prima di ogni partenza delle scolaresche, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di quasi 1 gr/l ed è scattato l'immediato stop. L’autista del bus ora rischia una condanna a 9 mesi e una multa tra i mille e i 4mila euro, oltre alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi