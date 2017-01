Nonostante la sua giovane età sveva già girato il mondo per praticare la sua passione, quella del Parkour, una disciplina metropolitana nata agli inizi degli anni ‘90 che consiste nell'eseguire un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo, ma purtroppo proprio la sua voglia di mettersi sempre in gioco con nuove e è più difficili sfide potrebbe essergli costata la vita. Il 17enne britannico Nye Frankie Newman, originario di Guildford, nel Surrey, infatti è morto il primo gennaio scorso a seguito di un incidente in metropolitana a Parigi dove probabilmente era impegnato in un percorso urbano per specialisti.

Il giovane faceva parte di un noto gruppo di parkour e, come dimostrando le tante foto pubblicate sul suo social, anche l'anno scorso aveva viaggiato in lungo e in largo per il mondo visitando decine di città. GLi scatti mostrano Newman saltare tra gli edifici a Hong Kong e fare capriole in Irlanda del Nord, tra palazzi e scenari urbani ed alberi tra la natura e i boschi. "2016: Grecia, Marocco, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Irlanda del Nord, Germania, Danimarca, Italia, Finlandia, Cina, Filippine, Hong Kong e Paesi Bassi. È stato un anno frenetico pieno di ricordi impressi nella mente" aveva scritto alla vigilia di Capodanno sul suo profilo facebook, senza spere che sarebbe stato il suo ultimo anno.