in foto: La statua più nota esposta al Louvre, omaggio alla dea cacciatrice Diana

Una nuova e antichissima "Diana" è stata rinvenuta a Terracina in buone condizioni. La statua romana risale a circa duemila anni fa. È stata ritrovata casualmente nel corso di alcuni lavori che si stanno svolgendo in via Roma, vicino l'ufficio postale della città. Durante l'esecuzione dei saggi, per posizionare dei serbatoi necessari a un’area di servizio dell’Agip, è venuta inaspettatamente sù Diana, fra lo scalpore di tutti. La Soprintendenza si è subito interessata alla valutazione del caso. Si dovranno però fare tutti gli accertamenti necessari a stabilire l'origine e la provenienza e si resta perciò in attesa di maggiori dettagli.

Oltre a "Diana", riemergono anche gli impianti termali di età romana.

Dopo duemila anni, oltre la statua di Diana Cacciatrice, a riemergere sono anche degli impianti termali risalenti all’età romana. Si tratta di Beni archeologici di un certo valore, Terracina ne è ricca: per gli antichi romani era un noto centro balneare e assunse importanza maggiore sopratutto in seguito all'apertura della Via Appia. Non è una novità che Terracina sia un luogo ricco di testimonianza, anche nel 2000 ci fu un ritrovamento notevote: la statua di Giove Anxur fu rinvenuta all’interno di un frigidarium, una vasca termale dell'epoca.

Terracina punta alla valorizzazione del patrimonio archeologico: il ritrovamento di Diana è di buon auspicio.

in foto: La foto del rinvenimento della statua di Diana

Della dea Diana Cacciatrice, è stata recuperata anche la testa. Pare che la statua sia stata originariamente collocata nella vasca calda dell’impianto, il caldarium, e dovrebbe risalire al I-II secolo dopo Cristo. Il ritrovamento della dea è una notizia che sta molto a cuore all'amministrazione comunale di Terracina, impegnata nella valorizzazione del patrimonio archeologico romano. L'evento è sicuramente di buon auspicio per i propositi del sindaco, Nicola Procaccini, che con entusiasmo ha annunciato ai suoi cittadini