in foto: Jeremy Ledbetter, il 29enne condannato a 134 anni di carcere

Se mai dovesse riuscire a scontare interamente la sua pena e tornare libero, Jeremy Ledbetter, oggi 29enne, uscirebbe di prigione alla più che veneranda età di 163 anni. Sommando gli anni di reclusione accumulati per i diversi reati per cui è stato ritenuto colpevole, infatti, Ledbetter è stato condannato a ben 134 anni di reclusione dal tribunale di Nashville, capitale dello Stato del Tennessee.

La corte ha riconosciuto Jeremy Ledbetter colpevole di una lunga lista di crimini a sfondo sessuale. Il 29enne ha ricevuto due condanne per lo stupro di un bambino di 10 anni nella propria abitazione di Nashville, due condanne per violenza sessuali ai danni duna vittima tredicenne e altre due condanne per aver indotto un minore in attività sessuali e aver mostrato immagini pornografiche ad un minore di 13 anni.

Inoltre, Ledbetter ha ricevuto un’ulteriore condanna per abusi sessuali su animali. I procuratori che hanno seguito il suo processo lo hanno definito come “il caso più disturbante e terrificante mai visto”. La corte ha preso questa drastica decisione dopo aver ascoltato testimoni per ben tre giorni, incluse le violenze delle vittime, una delle quali abusata con modi umilianti dai 10 ai 12 anni. La speranza è che il verdetto di colpevolezza possa aiutare le vittime a riappropriarsi della loro infanzia distrutta.