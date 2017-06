in foto: Un'immagine della scena dell'incidente (Abc News)

Purtroppo non la vedrà crescere, ma lei ringrazierà per sempre la madre per avere avuto la forza di sopravvivere a delle lesioni fatali pur di darla alla luce. È la storia di una bambina di pochi giorni che arriva dalla contea di Fresno, ai piedi dei rilievi montuosi californiani. La madre, una donna di circa 20 anni, è morta dopo un incidente avvenuto a nord di Five Points mentre era alla guida della sua Honda Civic.

Per ragioni su cui le autorità locali stanno ancora cercando di fare chiarezza, l’auto della donna avrebbe improvvisamente attraversato la linea di divisione tra le due carreggiate, scontrandosi frontalmente con una Kia Optima che procedeva nella direzione opposta a quella dell’auto guidata dalla donna, incinta almeno di 6 mesi. Quest’ultima sarebbe stata indotta in un parto immediato dalla forza dell’urto, avvenuto intorno alle 19 e 15 locali di domenica 4 giugno (le 4 e 15 del 5 giugno in Italia).

Il conducente dell’altro veicolo, una donna di circa 30 anni, è morta subito dopo l’incidente, mentre la madre della bambina ha resistito alle ferite fatali riportate dopo lo scontro, riuscendo a completare il parto prematuro della piccola prima di morire. Sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla donna incinta, c'era anche un bambino di 10 anni, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale per via aerea insieme alla neonata.

“Non è mai facile assistere a simili incidenti, ma vedere qualcosa come questo, dove una bambina nata prematura è riuscita a sopravvivere alle ferite mortali causate dall’incidente, è toccante”, ha dichiarato il sergente della polizia Mike Trenholm. Le autorità, ancora impegnate a far luce sulla dinamica dell’incidente, non hanno reso noti i nomi delle vittime.