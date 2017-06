in foto: Robert Generosa, l'uomo che ha accoltellato i propri genitori

“Sa di che cosa è accusato?”, chiede il giudice. “Sì, è ripugnante”, risponde Robert Generosa, l’uomo arrestato la settimana scorsa per aver aggredito i suoi genitori con un coltello a causa della mancanza di area condizionata nell’abitazione dei due. Generosa è già apparso in tribunale il 24 giugno mostrandosi dispiaciuto per la triste vicenda, che ha avuto luogo ad Albuquerque, capitale dello Stato del New Mexico.

Secondo la ricostruzione fornita dai media locali che hanno seguito il caso e parlato con i vicini di casa, nella sera in cui è avvenuta l'aggressione Generosa avrebbe iniziato ad urlare e a brandire un coltello mentre si trovava nell’abitazione dei suoi genitori minacciando di accoltellare i due anziani. In preda ad un raptus, Robert avrebbe aggredito il padre procurandogli diversi tagli al viso e arrivando finanche a colpirlo sul capo con il manico del coltello.

Soltanto l’intervento della polizia, allertata dai vicini, ha permesso che i due anziani non subissero conseguenze peggiori di qualche taglio e una contusione. L’uomo è rimasto asserragliato nell’abitazione dei genitori fino alle 3 di notte, quando, finalmente, si è arreso e si è consegnato alla polizia. Gli agenti hanno arrestato Generosa e provveduto a fornire le cure mediche necessarie ai genitori dell'uomo.

Il racconto dei vicini di casa.

I vicini sono esterrefatti dalla vicenda: “Lo conoscevo da diversi anni ed è sempre stata una persona a modo”, afferma William Gray, che è anche andato a trovare l’anziano vicino ferito da Robert in ospedale. Il padre di Generosa avrebbe rivelato a Gray che il figlio stava avendo dei problemi psicologici ultimamente e che quella sera fosse stato vittima di uno dei suoi “episodi”.

Anche James Brazzell, un altro vicino di casa, è rimasto incredulo di fronte al comportamento i Robert Generosa: “Ovviamente il figlio ha qualche problema. Ma tutte le famiglia hanno dei problemi. Mi spiace aver assistito a ciò”.

Generosa si è dichiarato colpevole davanti al giudice ed è stato condannato per aggressione con arma letale. Non potendosi permettere la cauzione di 5mila dollari fissata dalla corte che lo ha giudicato, Generosa dovrà rimanere in prigione.