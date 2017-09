Una donna di Fredericksburg, nello stato della Virginia, è stata morsa per ben tre volte da un serpente mentre si trovava allo storico ristorante Longhorn Steakhouse. La ragazza, Rachel Myrick, era seduta tranquillamente al tavolo quando ha iniziato ad accusare un fastidioso pizzico al piede sinistro, confuso come puntura di un'innocua ape. Invece si trattava di un morso del così detto serpente testa di rame della famiglia degli Agkistrodon contortix. La ragazza che era in compagnia del fidanzato, del figlio di 13 anni e di alcuni amici di famiglia dopo il primo morso ha visto gonfiarsi a dismisura il piede sinistro. Nel locale è scattata un'inutile caccia al serpente che è riuscito a sfuggire. Adesso la donna è attesa da lunghi mesi di riabilitazione al Mary Hospital di Washington. La ragazza ha commentato a caldo con molto dispiacere. "C'è davvero poco che posso fare. Non posso lavorare. Non posso prendere i miei figli da nessuna parte". La famosa catena di steakhouse aperta da 20 anni negli Stati Uniti ha ritenuto l'avvenimento qualcosa di insolito e raro. Un portavoce del Longhorn si è messo a disposizione della famiglia Myrick assicurando tutte le coperture sanitarie del caso.

Il Copperhead.

Lungo tra gli 80 e i 125 centimetri il Copperhead è un serpente che ha un corpo color rame, bronzo, marrone, o sfumato di rosa. La punta della cosa è gialla. Il suo veleno colpisce il sistema circolatorio dell'uomo ed è considerato molto pericoloso ma non mortale. Il testa di rame è uno dei tre serpenti velenosi presenti in Virginia.