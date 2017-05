Il campione internazionale di golf Tiger Woods è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia della Florida, sud-est degli Stati Uniti. A scoprire e divulgare la notizia è stato il quotidiano Usa Today, che, consultando i registri della polizia locale, è stato in grado di afferma che il golfista sarebbe stato condotto in un carcere della contea di Palm Beach alle 7 e 18 di lunedì mattina, dopo essere stato fermato nei pressi di Jupiter. Il fuoriclasse è stato poi rilasciato su cauzione tre ore e mezzo dopo l’ingresso nella struttura detentiva.

Negli ultimi anni, Woods ha riportato diversi infortuni alla schiena che lo hanno costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali, il quarto della serie, lo scorso 19 aprile. Nonostante ciò, appena una settimana fa aveva pubblicato un post sul suo sito personale affermando di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dall’attività agonistica.

Una vita troppo "frenetica"

Durante la sua carriera sportiva, Woods ha collezionato numerosissimi trofei ma anche due divorzi. Il primo a causa della pubblicazione, nel 2009, di un sextape che aveva portato l'allora moglie Elin Nordegren a conoscenza dei tradimenti del marito e che aveva condotto il campione di golf a recarsi presso una clinica specializzata per liberarsi dalla sua dipendenza dal sesso. Terapia che, evidentemente, non ha funzionato, dato che il secondo divorzio, quello da Lindsey Vonn, era avvenuto a pochi anni di distanza dal primo proprio per la stessa ragione.