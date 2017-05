in foto: Brenda DeDios con la figlia London

Un uomo e una donna sono morti nel pomeriggio di lunedì 29 maggio nel tentativo di salvare una bambina di quattro anni caduta nel fiume Provo. La donna, Brenda DeDios, di 34 anni e madre di London, la bambina trascinata via dalle acque di uno degli affluenti del lago Utah, è morta annegata dopo essersi tuffata per salvare la figlia. In seguito, un altro uomo, Sean Thayne, è morto dopo essersi gettato nel fiume per tentare di salvare madre e figlia. Quest’ultimo era originario di Sandy, città dello Utah, nel Sud Ovest degli Stati Uniti.

Secondo le dichiarazioni di un testimone raggiunto da 2News, la bambina sarebbe caduta nel fiume nei pressi del Parco di Nunn. London era seduta su una roccia con la madre e aumento un altro bambino quando, non si sa ancora bene in che modo, sarebbe scivolata nel fiume. Il livello di quest’ultimo risulta più alto della media a causa dello scioglimento delle nevi, che aveva anche portato le autorità locali ad emettere un avviso per il rischio di inondazioni.

Lo sceriffo della contea Spencer Cannon ha definito eroiche le azioni di Brenda e Sean, che sono morti in seguito alle condizioni critiche in cui sono stati ritrovati dai soccorritori nel tardo pomeriggio di lunedì. Purtroppo, non si hanno ancora notizie della bambina ma le ricerche sono ancora in corso.