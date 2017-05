Aldo non poteva immaginare che avrebbe trovato la morte semplicemente immergendo i piedi in una pozzanghera. Non lo avrebbe mai pensato neanche la madre Brenda Lopez Zamora, che ha dovuto organizzare il funerale per il suo figlio adolescente, morto domenica 21 maggio dopo essere stato folgorato dalla corrente trasmessa da un cavo elettrico.

Secondo le dichiarazioni della famiglia, il giovane avrebbe camminato nell’acqua della pozzanghera senza sapere che ci fosse un cavo in grado di condurre elettricità verso il suo corpo attraverso il liquido incolore. Brenda non ha nascosto alla stampa locale che ha cercato di ottenere da lei delle dichiarazioni sull’accaduto, chiedendo a tutti i genitori di essere vigili e tenere gli occhi aperti per i loro figli.

Aldo stava tornando a casa dopo aver tagliato i capelli. L’adolescente si stava preparando per la festa di diploma delle scuole medie, cui, purtroppo, non riuscirà a partecipare. “Non sarebbe accaduto, se lo avessi accompagnato io”, ha dichiarato Brenda, che ha anche rivelato che il figlio aveva grandi sogni: voleva diventare un agente di polizia o un soldato, come il padre. La morte di Aldo insegna a tutti noi a non dar mai per scontato l’amore dei nostri cari, dato che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.