L'associazione dei consumatori Conacons denuncia i rincari che tra pochi giorni si abbatteranno sulle famiglie. Secondo il presidente Carlo Rienzi, durante queste vacanze natalizie i cittadini che vorranno spostarsi in macchina per fare una breve gita fuori porta si troveranno a dover fare i conti con i tradizionali rincari dei carburanti che, come ogni anno, nei periodi di maggior esodo subiscono dei ritocchi all'insù. La stangata, calcola il Codacons, sarà pari a 130 milioni di euro complessivi e si abbatterà su quei 12,3 milioni di italiani che si prevede si sposteranno in automobile in giro per l'Italia durante questo break natalizio. "I viaggi dovranno tenere conto dei forti rincari dei carburanti registrati negli ultimi giorni: oggi per un pieno di benzina si spendono circa 4,45 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; per un pieno di diesel addirittura l’aggravio di spesa raggiunge +6,2 euro", spiega Rienzi, che sottolinea il fatto che "i distributori di carburanti hanno applicato consistenti aumenti dei listini alla pompa: la verde costa mediamente il 6,1% in più rispetto al 23 dicembre 2015; per il gasolio i rincari sfiorano il + 10% (+9,8%)".

"Considerato il numero di italiani in viaggio su strade e autostrade durante le feste e i rifornimenti che saranno effettuati per raggiungere le mete di villeggiatura e per i successivi rientri, la maggiore spesa per i carburanti a carico dei cittadini raggiungerà quota 130 milioni di euro", ha proseguito Rienzi, chiedendo inoltre un intervento dell'Esecutivo: "Il Governo farebbe bene a intervenire per salvare le tasche degli automobilisti, dando prova di non pensare solo alle banche".