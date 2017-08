Non sarà un settembre all'insegna del risparmio quello che a breve arriverà. Stando ai calcoli diffusi dall'associazione Federconsumatori, da Adusbef e Coldiretti, le famiglie italiane dovranno far fronte a vere e proprie stangate economiche al rientro dalle ferie estive. Dalle bollette dell'energia elettrica fino ai materiali scolastici, come ogni anno anche questo settembre vede affastellarsi una lunga lista di aumenti e rincari che supereranno fortemente l'ultimo tasso di inflazione registrato dall'Istat, ovvero oltre il +0,1%. Dal primo luglio è scattato l'aumento dell'energia elettrica del +2,8%, deciso dall'Authority competente, aumento che si rifletterà sulle prossime bollette. Complici però le condizioni meteo sfavorevoli che si sono succedute nell'ultimo periodo, l'aumento dei prezzi dovrebbe riverberarsi anche sui prodotti alimentari. La Coldiretti stima che l'andamento anomalo del tempo porterà a un danno quantificabile in circa 2 miliardi di euro. Giù la produzione di grano (-10%), dell'olio di oliva e delle conserve. "Una situazione che, associata allo scandalo delle uova al Fipronil e al raddoppio del prezzo del burro, potrebbe innescare una spirale al rialzo. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha invitato le autorità a monitorare con attenzione la situazione: sul fronte alimentare tra clima e speculazione le famiglie potrebbero arrivare a spendere 12,60 euro al mese in più pari a circa 151,2 euro all'anno", riporta l'agenzia Adnkronos.

Secondo l'Adusbef, invece, la situazione non sarà migliore sul fronte bancario e assicurativo: non saranno infatti esenti dai rincari neanche banche e assicurazioni. Per le prime gli incrementi dovrebbero tradursi in un aumento delle spese per la gestione del conto corrente di circa 20-25 euro, mentre per le assicurazioni gli incrementi dovrebbero tradursi in un esborso maggiore di 10-15 euro. "Le banche in qualche modo scaricheranno sui clienti i costi degli esborsi legati alle perdite subite con la crisi di questi ultimi anni", ha spiegato il presidente dell'associazione Adusbef, Elio Lannutti. Tra gli aumenti con cui le famiglie si ritroveranno a fare i conti quelli legati alla tariffazione della telefonia ogni 28 giorni. La stessa Agcom stima un aggravio annuale delle bollette pari all'8,6%.

Sul fronte dei trasporti la Regione Lombardia ha dato il via libera all'aumento del costo di biglietti e abbonamenti ferroviari pari allo 0,93% per il 2017. Secondo quanto si apprende, però, questo rincaro dovrebbe essere posticipato al 2018, dopo le elezioni regionali. Per quanto riguarda il capitolo scuola, come ogni anno a settembre si segnalano forti rincari. Tornano infatti a crescere i prezzi di diari, astucci, zaini e materiali scolastici vari. Il Codacons prevede un incremento medio del 2,5% con punte del 3,9% per gli zainetti e una spesa media che per la prima volta dovrebbe sfondare il muro dei 500 euro a studente, soglia a cui andrà aggiunto il costo dei libri. La spesa complessiva potrebbe dunque superare i 1100 euro a studente.