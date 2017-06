Un grosso squalo tirato su nelle reti di un peschereccio e portato sulla banchina del porto, non senza difficoltà, dai pescatori sotto gli occhi dei tanti curiosi. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Gallipoli, nota città costiera e turistica in provincia di Lecce. La scena è visibile in un filmato registrato col telefonino da uno dei presenti e pubblicato poi online su facebook richiamando miglia di condivisioni e commenti, in gran parte di biasimo per come viene trattato l'animale, già morto.

l'esemplare ripreso è uno squalo capopiatto che può raggiungere anche i cinque metri e mezzo di lunghezza ed è conosciuto in zona anche come pesce vacca proprio per la sua grossa mole. Sulle cause della cattura e sull'uccisione accidentale o meno dello squalo non ci sono certezze ma, come sottolineano anche alcuni commentatori si tratta di un specie le cui carni vengono anche commercializzate per essere mangiate sia fresche che surgelate.