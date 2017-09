Era uscito in barca con gli amici per una immersione nelle acque della Florida. Ma ad un certo punto Ervin Maccarty è stato morso all’addome da un piccolo squalo. L’uomo è subito risalito nell’imbarcazione, ma il pescecane non ne ha avuto sapere di mollare la presa neanche allora. Gli amici di Ervin hanno così provato a far aprire la bocca allo squalo, ma senza successo. Così non è restato altro che usare un coltello per rimuoverlo. “Non mi lasciava andare, così ho dovuto trattenerlo con entrambe le mani per evitare che mi aprisse in due, sono risalito dall'acqua con lo squalo che cercava di trascinarmi in profondità. Pensavo che sarei annegato – spiega ancora Ervin – sono dovuto arrivare alla barca nuotando senza mani. Alla fine sono arrivato a bordo, nessuno si immaginava che avessi uno squalo attaccato al corpo. il video dice il resto".