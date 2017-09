Combattere la violenza sulle donne fornendo a tutte le cittadine del suo comune uno spray al peperoncino per difendersi in caso di bisogno: questa è l’iniziativa lanciata dalla sindaca di Cascina Susanna Ceccardi: una proposta definita “un segnale importante dopo i raccapriccianti fatti di Rimini”. In realtà, la delibera firmata dalla sindaca leghista del comune in provincia di Pisa comprende anche l’affissione di cartelli scritti in italiano e in arabo in tutti gli uffici del comune contro la violenza sulle donne. “Rispetta le donne, #coraggioCascina”, è lo slogan che la Ceccardi ha usato per lanciare l’iniziativa annunciandola anche dal suo profilo Facebook.

“Dopo gli efferati stupri di Rimini e gli ultimi raccapriccianti casi di cronaca ai danni delle donne da parte di cittadini extracomunitari, l’amministrazione comunale di Cascina ha deciso di prendere una posizione netta contro la violenza sulle donne”, scrive sempre su Facebook la sindaca leghista. In questo post, Susanna Ceccardi spiega che la giunta comunale ha approvato mercoledì 6 settembre una delibera che istituisce un fondo per l’acquisto di bombolette spray al peperoncino per l’autodifesa da regalare alle cittadine di Cascina che ne facciano richiesta.

Cartelli in italiano e arabo contro la violenza sulle donne.

La delibera prevede inoltre l’affissione di cartelli in italiano e arabo in ogni ufficio comunale aperto al pubblico con la scritta “l’amministrazione comunale di Cascina ripudia ogni forma di violenza sulle donne: tratta anche tu le donne con rispetto”. La sindaca spiega anche la motivazione che l’ha portata a prevedere la scritta anche in arabo: “Non a caso è stata tradotta anche in lingua araba, perché ritengo che gli stranieri che arrivano in Italia e hanno una cultura profondamente diversa dalla nostra debbano rendersi conto che per instaurare una civile convivenza debbano adeguarsi alle nostre regole e norme di comportamento”.

Lezioni di autodifesa gratuite per i cittadini di Cascina.

Altra iniziativa lanciata dalla sindaca di Cascina è quella di “patrocinare delle lezioni di autodifesa gratuite che partiranno alla fine di settembre rivolte ai cittadini di Cascina: purtroppo in Italia per la sicurezza si destinano sempre meno risorse e i cittadini in molti casi sono costretti a difendersi da soli. Per questo riteniamo necessario che i cittadini abbiano gli strumenti per potersi difendere in situazioni di pericolo”.

Il comune di Cascina ha poi diffuso una nota attraverso la quale informa che nei prossimi giorni “sarà disponibile, presso il comando della polizia municipale, il modulo da compilare per richiedere le bombolette spray da autodifesa”. L'iniziativa della sindaca leghista è stata apprezzata anche dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che ha condiviso un post sulla vicenda scrivendo: "Gli amministratori buonisti dormono o si occupano dei diritti dei migranti. Questi, invece, sono i sindaci della Lega".