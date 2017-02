Un uomo inglese di Whittlebury ha casualmente trovato 30mila sterline (circa 34mila euro) in lingotti d'argento e monete d'oro risalentu agli anni cinquanta e sessanta. Il "tesoro" era nascosto dietro un divano di una casa appena acquistata: il fortunato proprietario dell'abitazione, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha fatto la scoperta in modo del tutto casuale durante un trasloco, come riporta il Mirror. Spostando il divano, infatti, l'uomo si è trovato davanti una valigetta con dentro vecchie monete e ha avuto l'idea di farle stimare.

Persino l'incaricati della casa d'aste che ha effettuato la stima del valore della valigetta è rimasto sbalordito: a quanto pare era così pesante che è stato necessario trascinarla. Dentro, infatti, c'entro montete in oro 22 carati del valore di più di 200 sterline ciascuna e 16 lingotti d'argento massiccio, delle dimensioni di un cellulare. Il piccolo tesoro è stato messo all'asta e ogni pezzo bandito separatamente, con offerte che andavano dalel 190 alle 480 sterline.