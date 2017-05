Probabilmente non voleva far sapere alla sua vera famiglia che stava per sposarsi o forse non voleva che la famiglia della sposa venisse sapere delle sue origini, sta di fatto che invece di invitare parenti e amici alla cerimonia per il suo matrimonio ha pensato di pagare dei figuranti che si sono finti invitati. È quanto accaduto in Cina, nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Come racconta la Bbc citando alcuni giornali locali, la trovata però non sembra essere riuscita in quanto la famiglia della sposa si è accorta che qualcosa non andava durante il ricevimento e la cerimonia è andata in fumo.

In particolare i dubbi sono iniziati a circolare quando tutti i presunti invitati dello sposo dicevano di essere semplici amici e non parenti dell'uomo durante le conversazioni a tavola e soprattutto non riuscivano a dare dettagli sulla loro amicizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando l'uomo ha annunciato che nemmeno i genitori sarebbero arrivati alla festa. A questo punto i familiari della sposa si sono rivolti alla polizia che ha avviato una indagine sul caso scoprendo che tutti i duecento invitati dell'uomo erano gente presa in strada e pagata circa 80 yuan a testa.