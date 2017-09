Per 67 lunghi anni hanno vissuto l’uno a fianco dell’altra, gioendo insieme nei momenti felici e sostenendosi a vicenda nelle difficoltà. E alla fine si sono spenti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. La storia di Primo Bortolotto e Anna Mason, marito e moglie rispettivamente di 93 e 92 anni, arriva da San Marco di Resana, nella provincia di Treviso. Come racconta la Tribuna di Treviso, Anna, da qualche anno malata di Alzheimer, era stata ricoverata all’ospedale di Castelfranco domenica sera. Per il marito, anche lui malato da qualche tempo, non addormentarsi accanto a lei è stato un colpo durissimo. E alla fine lui si è spento lunedì intorno alle 19.15 mentre sua moglie se n’è andata mentre si trovava all’ospedale San Giacomo quattro ore dopo.

La malattia aveva rafforzato il loro amore – “Hanno vissuto una vita insieme, erano legatissimi”, hanno raccontato i figli di Primo e Anna, secondo cui il distacco per i due anziani coniugi era stato tremendo e lui non aveva avuto la forza di reagire. I due anziani coniugi avevano perso un figlio di 21 anni nel 1985 per un incidente stradale e quella tragedia, come poi la malattia di entrambi, aveva ulteriormente rafforzato il loro amore. Per non dividerli neppure il giorno di funerali, i figli hanno deciso di organizzare un'unica cerimonia.