“Volevo che mia moglie non soffrisse più, è molto malata, e porre così fini a una vita da inferno. Poi mi sarei ucciso pure io”. È quanto – riportano i media locali – un uomo di 71 anni avrebbe detto ai carabinieri per “giustificare” in qualche modo il gesto compiuto nella mattinata di Capodanno, quando ha tentato di uccidere la moglie. L’uomo, un pensionato residente nella zona di Cesenatico, ha cercato di uccidere la consorte sessantatreenne afflitta da una grave forma di Alzheimer. L’ha spinta nella scarpata dal viadotto Fornello sull’E45 tra Verghereto e Canili, nella zona di Cesena, in un punto profondo una decina di metri, e ha cercato di uccidersi seguendola. La coppia, residente in zona, era arrivata sul posto a bordo della propria utilitaria.

La donna ha riportato fratture ma si è salvata – La donna è rotolata a valle, ha riportato diverse fratture ma fortunatamente si è salvata. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Un automobilista ha capito quello che stava succedendo e ha chiamato i carabinieri della Compagnia di Cesena che, intervenuti con il 118 e i vigili del fuoco, sono riusciti a fermare il pensionato che avrebbe manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e portato in stato di shock in ospedale.