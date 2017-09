Chiude la spiaggia ‘Tutti al mare', lido riservato a persone malate di sclerosi laterale amiotrofica e di altre disabilità neuromotorie, che da tre anni ha aperto a Melendugno, nel leccese. La stagione estiva 2017 si è chiusa con la presenza del capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha riservato un ringraziamento speciale ai membri dello staff e agli agenti delle Fiamme Oro che hanno svolto il servizio di assistenza ai bagnanti in maniera impeccabile durante l'estate. La terrazza sul mare, realizzata grazie al progetto ‘Io posso' voluto da Gaetano Fuso, assistente capo della polizia di Stato, malato di Sla, accoglie lungo la spiaggia de Le Fontanelle di San Foca le persone con disabilità.

«Questa è l'immagine della polizia che noi amiamo, della polizia che non sa solo essere severa e non sa solo essere baluardo di legalità, ma sa essere vicina alla gente, in particolare a chi è meno fortunato e a chi ha bisogno di aiuto e di protezione: ne siamo soddisfatti. Guardiamo alle prossime annualità con la speranza per un verso, e l'impegno per l'altro, che saremo presenti qua e laddove iniziative del genere e meritorie ci saranno, con la serietà, l'impegno e l'organizzazione che l'associazione ‘Io posso' ha dimostrato» ha detto il capo della polizia Gabrielli.

L'iniziativa è portata avanti dall'associazione 2HE, grazie a una convenzione con il Comune di Melendugno che ha affidato la gestione di un tratto di spiaggia libera. Nel maggio scorso, l'associazione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il dipartimento della polizia di Stato, ministero dell'Interno.