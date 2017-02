300 sterline (oltre 350 euro) per salvare la vita del loro amato pesciolino rosso colpito da un tumore. E’ la cifra che ha speso una famiglia britannica per permettere al piccolo Bob di andare sotto i ferri all’ospedale veterinario Toll Barn di North Walsham, nella contea inglese di Norfolk. Un intervento durato 30 minuti che ha lasciato soddisfatto l’equipe veterinaria e soprattutto i ‘genitori’ di Bob che da 20 anni convive con quel pesciolino rosso. “Stiamo parlando di un animale domestico che quella famiglia considera come un bambino. E’ parte di quel nucleo familiare famiglia” ha detto al Daily Mail il veterinario Faye Bethell che ha eseguito l’operazione.

I proprietari dell’animale, che hanno preferito non essere nominati dal tabloid inglese, hanno agito subito dopo aver visto quello strano grumo sulla pinna di Bob. “Mi hanno detto che faceva fatica a nuotare e lo hanno portato subito in ospedale” ricorda il dottor Bethell. Bob è tornato a casa il giorno stesso e i suoi proprietari hanno assicurato ai medici che sta facendo un “fantastico recupero”. Il veterinario, che già in passato si è cimentato in interventi simili, ha utilizzato strumenti di micro-chirurgia per effettuare la complicata procedura su un tavolo operatorio speciale.

“Erano così contenti quando gli ho detto che l’intervento era riuscito. Quel pesce è anche più vecchio dei loro figli” dice Faye. “Abbiamo fatto diverse operazioni sui pesci rossi, ma questo era il pesce più longevo che abbiamo operato. Amo il mio lavoro. E davvero bello vedere un proprietario così motivato a salvare il proprio animale” ammette ancora il medico. Bob intanto è tornato a nuotare nella sua boccia di vetro.