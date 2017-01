Spaventa giurati con maschera da mostro per fare annullare processo contro il figlio: condannato

William Liversage dovrà farsi 3 anni di carcere per aver ostacolo il corso della giustizia. L'uomo è entrato nella stanza dove i giurati stavano decidendo come comportarsi in merito al processo per droga contro il figlio (poi condannato) e ha cercato di mettergli paura per cercare di far rinviare il procedimento.