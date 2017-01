Si è suicidato in carcere nelle scorse ore Pino Lama, il 59enne di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, arrestato nel dicembre scorso con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un'imprenditrice agricola della zona, sua ex compagna. L'uomo era stato incriminato per aver sparato alla 51enne per le strade di Marina di Ginosa, sempre nel Tarantino, dopo l'ennesima lite per la rottura del loro rapporto. La donna, colpita all'addome da un proiettile, fortunatamente è riuscita a sopravvivere denunciando l'accaduto. La storia era rimbalzata su tutti i media anche perché lui dopo il colpo di pistola aveva scritto su Facebook: "Purtroppo non ci sono riuscito"

Dopo l'arreso si era difeso sostenendo che la frase fosse riferita ad un presunto suo tentativo di suicidarsi davanti a lei. Il 59enne aveva spiegato che in realtà lui aveva intenzione di spararsi davanti alla donna e che questa avrebbe provato a disarmarlo e, nella colluttazione, sarebbe partito accidentalmente il colpo. Una ricostruzione che non aveva convinto i magistrati che avevano disposto la sua custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti infatti sottolinearono come la donna era stata colpita anche con il calcio della pistola alla testa e solo con fatica era riuscita a divincolarsi e a scappare chiedendo aiuto.