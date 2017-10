Durante la violenta sparatoria a Las Vegas, in quella che si è rivelata la peggior strage da armi da fuoco della storia degli Stati Uniti con oltre cinquanta vittime, era presente anche Dan Bilzerian, il ricco giocatore di poker professionista divenuto famoso però soprattutto grazie ai social e in particole a Instagram dove pubblica spesso scatti di vita mondana circondato sempre da belle donne. L'ultimo video di Bilzerian apparso sui social, infatti, è ben diverso a quelli cui è abituato chi lo segue online.

Nel breve filmato si vede il “re di Instagram" che fugge lontano dal palco del Festival di musica country allestito nei pressi del Mandalay Bay Casino, come hanno fatto altre centinaia di persone presenti dopo aver udito gli spari. Il 38enne durante il video ha spiegato di aver visto chiaramente persone a terra ferite tra cui una ragazza colpita dai proiettili alla testa. "A questa ragazza hanno appena sparato in testa", dice Bilzerian con il fiato rotto dalla corsa, aggiungendo incredulo: "È pazzesco, si tratta sicuramente di armi automatiche". In sottofondo infatti la musica del concerto ben presto viene rimpiazzata da raffiche di mitra continue e chiaramente udibili che, secondo la polizia, sarebbero state sparate da un palazzo di fronte da un uomo di 64 anni poi ucciso. In una seconda parte delle riprese video Bilzerian invece afferma: "Vado a prendere un fucile e torno indietro. C’è stata una sparatoria di massa. Qualcuno si è messo sparare con armi pesanti. Ho visto una ragazza prendersi una pallottola in faccia, le hanno fatto saltare il cervello".