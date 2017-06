Una sparatoria con morti e feriti e un assedio al killer da parte del forze di polizia durato quasi otto ore. È il tragico bilancio di un drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore nella città di San Diego, nello stato della California, negli Stati Uniti. La polizia è intervenuta in un complesso residenziale di National City, nei sobborghi della città, dopo una chiamata al numero di emergenza che segnalava un uomo armato e una sparatoria in corso.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto a terra c'erano già due morti e diversi feriti, ma alla vista delle volanti i killer si è barricato in una casa nelle vicinanze, armato ma fortunatamente senza ostaggi. Sul posto sono accorse decine di pattuglie , le forze speciali e anche un elicottero e l'aera è stata completamente isolata ed evacuata dalle forze dell'rodine. È nata così una situazione di stallo con il killer circondato dalla polizia per ore.

Alla fine infatti i poliziotti hanno catturato il killer dopo ben 8 ore di trattative senza esito. L'uomo era rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Dalle prime notizie, pare che il tutto sia nato accusa di una lite poi sfociata in violenza assassina ma sui motivi esatti che hanno scatenato la furia omicida non ci sono certezze e la polizia locale sta investigando.