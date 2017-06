Era andato a casa del suo rivale in amore per avere un chiarimento legato ad alcune questioni sentimentali per una donna, ma ad attenderlo ha trovato padre e figlio armati di pistola che gli hanno sparato ferendolo. È quanto avvenuto nella mattinata di venerdì a Lido Adriano, sul litorale di Ravenna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato padre e figlio di 46 e 21 anni, a premere il grilletto sarebbe stato l'uomo più anziano, già conosciuto alle forze dell'ordine, che ha rincorso poi il rivale del figlio arma in pugno.

Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e altri reati connessi come lesioni e detenzione illecita di arma da fuoco. La vittima è un 35enne marocchino, regolare e senza precedenti, che credeva di poter risolvere la questione con le parole ma è stato bersagliato con un primo proiettile nell'androne di casa, che ha colpito il muro, e poi da altri due spari mentre era in fuga in strada. Il 35enne fortunatamente è stato colpito solo da una scheggia e ferito lievemente. Dopo essere riuscito a fuggire in auto, si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e il giorno dopo ha denunciato il fatto in questura facendo scattare le indagini.

La polizia ha perquisito l'abitazione dei due aggressori trovando la pistola, una semi automatica tedesca calibro 22 non denunciata, nascosta in una scatola all'interno di un finto quadro elettrico. Nell'arma c'erano sei pallottole, cinque nel caricatore e una in canna, ma la pistola è in grado di contenere fino a nove proiettili, per questo si ipotizza che i tre mancanti siano proprio quelli sparati contro il marocchino.