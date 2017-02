Un giovane di ventidue anni, Italo D'Elisa, è stato ucciso con almeno quattro colpi di pistola davanti a un bar a Vasto, nella provincia di Chieti. L'uomo è stato freddato davanti all’ingresso del locale, nei pressi della circonvallazione Histoniense, a quanto pare dal marito di una donna morta mesi fa in un incidente provocato dal ventiduenne. Le ricerche del presunto assassino sono andate avanti per poco dato che poi l’uomo si è costituito ai carabinieri. Si tratta di Fabio Di Lello, che la scorsa estate aveva perso la moglie Roberta Smargiassi quando l’auto guidata appunto dal giovane assassinato oggi la investì. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine l’uomo avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie e annunciandogli che si stava recando al cimitero per salutare la sua Roberta.

L'arma ritrovata sulla tomba della moglie – I primi a giungere sulla tomba della donna sono stati i carabinieri della locale compagnia che hanno rinvenuto però solo l'arma presumibilmente usata per uccidere, custodita in una busta di plastica trasparente. Poco dopo Di Lello si è presentato dai carabinieri insieme al suo avvocato. Intanto la scientifica sta procedendo con i rilievi. Sul posto è giunto anche il procuratore capo della Repubblica Giampiero Di Florio. Sul posto anche il padre di D'Elisa che ad alta voce ha gridato “Maledetti, me lo avete ucciso”.