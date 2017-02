Ha sparato ben sette colpi di pistola nei confronti del suo uomo, colpendolo ai genitali mentre dormiva. Delia Maria Flores, 53 enne americana, è accusata di aver aggredito il suo compagno, la cui identità non è stata rivelata, con un pistola calibro .32, centrando il pene e lo scroto del malcapitato, secondo gli atti giudiziari. Lo sfortunato, che è miracolosamente sopravvissuto all’attacco, ha raccontato alla polizia di essersi svegliato improvvisamente sabato sera dopo aver udito quelli che pensava fossero “fuochi d’artificio”. In realtà era la donna che gli aveva sparato contro. Qualche istante dopo, infatti, ha sentito un “dolore lancinante nelle sue estremità inferiori”.

La 53enne avrebbe chiamato il 911, dicendo alla polizia di Scottsdale, Arizona, di non sapere come il suo ragazzo era stato colpito. Successivamente, messa alle strette dagli agenti, è stata costretta ad ammettere le proprie responsabilità. “L’ho fatto perché sospettavo avesse una relazione con un’altra donna” ha spiegato alla polizia. Il ragazzo però ha negato assolutamente questa ipotesi: “Non so perché l’ha fatto, non sapevo neanche che avesse una pistola” detto alla polizia.

Quando la polizia ha perquisito la casa della coppia, hanno trovato l’arma sotto la sedia sulla quale stava dormendo l’uomo prima di essere colpito. Tra i vestiti della Flores, è stata trovata la scatola della pistola, insieme ad una ricevuta che mostrava che l’arma era stata acquistata 10 giorni prima della sparatoria. La donna ora è in carcere accusata di tentato omicidio di primo grado e assalto aggravato con un'arma mortale. La sua cauzione è stata fissata a 750mila dollari.