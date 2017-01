Una donna australiana sostiene che il figlio ha sofferto di “orribili eruzioni cutanee” ed è stato costretto al ricovero in ospedale per due giorni a causa di protezione solare. Jessie Swan, da Hatton Vale nel sud-est delle Queensland, ha postato sulla pagina Facebook “Cancer Council Australia” una foto del suo bimbo di tre mesi di età. Sul corpicino sono ben visibili i segni dell’eruzione cutanea causata, afferma la donna, dalla SPF50+ Peppa Pig, una protezione solare col marchio del noto cartone animato per bambini.

La signora Swan ha insistito sul fatto che il suo bambino, che ora è stato dimesso, non era stato sotto il sole e quel rossore non è una scottatura. L'organizzazione non-profit Cancer Council ha definito "sconvolgente" la questione, assicurando che sarà approfondirà anche nelle sedi competenti. Ha comunque assicurato che la protezione solare è stata approvata dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) e dermatologicamente testata. "Vorremmo rassicurare tutti che la protezione solare è stata formulata per essere adatta anche alle pelli più delicate possibili", ha detto. "Ha un livello inferiore di principi attivi rispetto ad altri prodotti e abbiamo selezionato conservanti che sono noti per essere più sensibili sulla pelle”. Ma in "alcune occasioni" sembra ci siano state delle "reazione allergici o chimiche" a causa degli ingredienti nel prodotto, ha spiegato Cancer Council.

Il post di Ms Swan ha generato oltre 3.000 condivisioni e oltre 1.500 commenti, inclusi messaggi da parte di persone che affermano di aver avuto esperienze simili. "Entrambi i miei figli hanno avuto reazioni avverse a questa protezione solare", ha detto Jo Robertston. "Ho visto questa protezione solare irritare la pelle di così tanti bambini da quando è stata messa in vendita", ha aggiunto Malaney Pohatu.