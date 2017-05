Domenica di terrore a Marbella, in Spagna. Un'auto è piombata tra la folla, ferendo almeno otto persone durante uno ‘Champagne party', facendo subito pensare ad un attentato terroristico. Ma solo dopo i primi attimi di sconcerto si è scoperto che la realtà era diversa. Dietro all'incidente nella capitale della Costa del Sol infatti ci sarebbe una rissa che ha coinvolto turisti inglesi. Il conducente, poi arrestato insieme ad un passeggero, non si era lanciato a caso sulla folla, ma puntava su tre persone ben precise. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno spagnolo, l’uomo sarebbe risultato ubriaco.

I fatti sono avvenuti dopo le 21. Esclusa, quindi, la matrice terroristica, sembra l’incidente sia arrivato al culmine di una violenta rissa tra due gruppi di inglesi, iniziata in un club locale. Scontro così violento che tutti i partecipanti sarebbero stati buttati fuori. L’alterco però proseguo fuori, fino a quando uno di loro ha deciso di mettersi al volante e vendicarsi degli altri. È la ricostruzione di El Mundo, che cita fonti di polizia. “Lo scontro nel locale è stato così violento che vengono tutti buttati fuori. Quando si ritrovano per strada continuano i tafferugli, finché un gruppetto di loro, quattro persone, si stacca dagli altri e si allontana nel bosco. Ma non è una resa”, si legge. Con il veicolo, infatti, si lanciano contro i rivali a velocità elevata, ma a causa dell'alcol perdono il controllo della vettura nel tentativo di evitare un posto di blocco della polizia.

Le persone coinvolte, tra cui anche l’autista della stessa vettura, hanno riportato fratture e contusioni di vario tipo, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Tre di tre sono rimasti feriti in modo lieve; tra loro un bambino di poche settimane.